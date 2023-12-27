Эксперты ISW в своем отчете пишут, что армия Путина, вероятно, контролирует всю или большую часть Марьинки. Однако россияне не смогут сделать этот город, в случае его полного захвата, своим плацдармом для дальнейшего наступления, так как ВСУ давно укрепили многие окрестные населенные пункты, информирует «НБН».

По словам американских аналитиков, ВС РФ с начала полномасштабной войны продвинулись вглубь Марьинки примерно на 3 км и нет признаков того, что они будут продвигаться быстрее к другим населенным пунктам, учитывая их истощение.

В Институте изучения войны утверждают, что у путинских оккупационных сил отсутствуют возможности для проведения механизированных маневров, чтобы обеспечить быстрое продвижение. Это подтверждают неудачные волны наступления на Авдеевку Донецкой области, которые сопровождаются большими потерями бронетехники.

Учитывая эти факторы, согласно прогнозу ISW, захватчики не смогут осуществить быстрое оперативное продвижение из Марьинки в случае ее полной оккупации.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему ситуация с обороной Марьинки сложнее, чем с Бахмутом.