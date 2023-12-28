Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ, обнародованную в ТГ-канале, на протяжении минувших суток силы обороны уничтожили еще 920 захватчиков РФ.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины также ликвидировали 27 танков и пятнадцать артиллерийских систем. Также нашими защитниками было уничтожено 42 единицы ББМ, одна единица РСЗО, одно средство ПВО, 32 БПЛА, 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о потерях оккупантов в результате уничтожения БДК «Новочеркасск».