Глава пресс-центра в эфире национального телемарафона рассказала, что после «демилитаризации» трех российских истребителей Су-34 Силами обороны на Херсонщине 22 декабря, ВС РФ несколько изменили тактику нанесения ударов на юге Украины, информирует «НБН».

Гуменюк отметила, что кардинальных перемен в тактике использования авиации путинскими оккупационными силами нет, изменились количество и плотность ударов. При этом захватчики начали более взвешенно подходить к использованию боевых самолетов – ищут новые рубежи пуска, чтобы не подвергать истребители опасности.

Спикер оперативного командования «Юг» напомнила, что ранее вражеская авиация совершала групповые налеты и пуски КАБов по нескольким направлениям. Теперь же пока один истребитель выпускает корректируемые авиационные бомбы, другой пытается его прикрывать.

Ранее глава государства Владимир Зеленский сообщил, что накануне Рождества Силы обороны за неделю «отминусовали» пять боевых самолетов войск Российской Федерации.