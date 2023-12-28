В интервью «Суспільному» представитель военной разведки, комментируя прогнозы о том, что ВСУ в этом году зайдут во временно захваченный Крым, отметил, что соответствующие заявления официальных лиц – оружие и инструмент влияния, информирует «НБН».

Как объяснил спикер ГУР МОУ, военно-политическое руководство Украины делает соответствующие заявления, когда это нужно и получает ожидаемый результат.

По словам Юсова, конкретные заявления с прогнозом о заходе бойцов Вооруженных сил Украины в Крым в этом году осуществились. В частности, защитники были на временно оккупированном россиянами полуострове летом.

Отметим, что в этом году украинские военные провели ряд рейдов в Крым. Одной из самых успешных операций защитников стало возвращение контроля над «вышками Бойко», которые были захвачены РФ еще в 2015 году.

Как сообщалось, в ноябре ГУР МОУ опубликовало видео с Крымским мостом. Юсов объяснил смысл интригующих кадров.