Аналитики ISW в своем отчете обратили внимание на материал издания Politico, в котором цитировались дипломат из Европейского Союза и представитель Белого дома. Собеседники журналистов сообщили, что США и европейские лидеры меняют свою стратегию по Украине, информирует «НБН».

В материале сказано, что Запад начал прилагать усилия не для достижения Украиной полной победы над российскими захватчиками. Чиновники из Америки и ЕС теперь пытаются улучшить позиции Киева в возможных переговорах с Кремлем о прекращении боевых действий.

В статье отмечается, что диалог с Москвой, скорее всего, вынудит Киев отказаться от захваченных россиянами территорий. Эксперты напомнили слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Запад хочет «заморозить» войну в Украине и представить это как ее победу.

Аналитики считают, что такое высказывание путинского министра говорит о том, что в Москве дискуссию западных лидеров о «заморозке» боевых действий и подготовке к переговорному процессу рассматривают как их готовность признать поражение Украины в войне.

В ISW утверждают, что Кремль не откажется от своих максималистских целей по Украине и использует временное прекращение огня для подготовки к новому витку агрессии против соседнего государства.

Ранее аналитики рассказали, станет ли Марьинка Донецкой области плацдармом для дальнейшего наступления армии Путина, в случае ее захвата.