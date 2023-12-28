По результатам соцопроса КМИС в декабре 38% респондентов заявили, что они не верят тому, что им говорят журналисты в прямом эфире. В октябре таких опрошенных было 39%, а в мае – всего 12%, информирует «НБН».

Что интересно, в то же время к концу 2023 года 43% жителей Украины по-прежнему доверяют «Единым новостям». В октябре об этом заявляли 48% респондентов, а в мае – 69%.

Среди тех, кто доверяет главе государства Владимиру Зеленскому информации журналистов верят 52% украинцев, 29% — говорят о недоверии телемарафону. Среди респондентов, которые президенту не доверяют, всего 12% доверяют «Единым новостям», а 69% — нет.

Ранее КМИС сообщил, сколько украинцев верят в разногласия между главой государства Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Также социологи рассказали об отношении граждан к возможности увольнения генерала.