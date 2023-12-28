В своем Telegram-канале в четверг утром, 28 декабря, советник мэра Мариуполя сообщил о взрыве между жилыми домами в городе. По словам чиновника, россияне уже начали заявлять о «газовых баллонах».

Андрющенкорассказал, что причиной «хлопка» стал взрыв боевого комплекта, который захватчики расположили между жилыми домами, информирует «НБН».

Советник городского главы ответил, причастно ли движение сопротивления к этой «бавовне». Чиновник объяснил, что партизаны всегда берегут наших людей, в отличие от россиян. Поскольку в момент «хлопка» вокруг было много мирных жителей, очевидно, что это не был намеренный поджог боеприпасов.

«Они сами неплохо справились», — отметил Андрющенко, намекая на «работу» самих оккупантов.

Как сообщалось, жители Мелитополя и Бердянска намерены выйти на протесты против местных гауляйтеров. Мелитопольский мэр Иван Федоров рассказал, что вынуждает людей устраивать митинги, учитывая угрозу задержаний, плена и убийств.