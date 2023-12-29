В Сумской областной военной администрации сообщили, что утром российские захватчики атаковали Конотоп. По предварительной информации путинские оккупационные силы нанесли удар по городу ракетой, информирует «НБН».

В ведомстве рассказали, что в результате обстрела получили травмы три человека. Также поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто, загорелась машина. На месте удара работают все необходимые службы.

Позже в Сумской областной прокуратуре уточнили, что в результате атаки на Конотоп получили ранения 65-летний и 39-летний гражданские мужчины. Также ведомство опубликовало фотографии последствий обстрела.

Отметим, что ночью и утром 29 декабря Украина подверглась массированным атакам российских захватчиков, под удар попала и столица. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ситуации в городе.