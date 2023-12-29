Начальник ОВА в своем Telegram-канале рассказал, что армия Путина нанесла более двух десятков ударов по Харькову. По предварительной информации российские захватчики атаковали город ракетами С-300, пишет «НБН».

По словам Синегубова, в результате атаки погиб мужчина около 35 лет, 11 человек ранены. Зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия. В одном из медицинских учреждений взрывная волна повредила крышу и окна, рядом со зданием обнаружены обломки вражеской ракеты.

В то же время городской глава Игорь Терехов в эфире национального телемарафона уточнил, что российские войска начали атаковать Харьков около 05:00, обстрелы продолжались до 08:00. Чиновник сообщил, что зафиксировано 22 удара.

Напомним, утром во время массированной атаки на Украину войска Российской Федерации нанесли удар по Конотопу Сумской области. Появились фотографии последствий обстрела.