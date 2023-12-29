Около 15:00 Воздушные силы ВСУ объявили тревогу, сообщив о движении ракет из Курской области РФ на Сумщину и Черкасчину. В областях прогремели взрывы, информирует «НБН».

Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Кулеба в своем Telegram-канале заявил о попадании ракеты в городе Смела Черкасской области. По словам чиновника, в результате атаки пострадали шесть человек, один – тяжелораненый. Двенадцать частных домов получили повреждения.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил информацию ОПУ о попадании ракеты в жилой сектор и шести пострадавших. Чиновник отметил, что на месте удара работают все службы.

Напомним, сегодня утром российские захватчики нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В областной военной администрации рассказали о последствиях вражеского обстрела.