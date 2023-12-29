Журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале рассказал о появлении информации по ликвидации российского бомбардировщика, который сегодня наносил удары ракетами по Украине. Согласно сообщениям, самолет был сбит над Курской областью, информирует «НБН».

В комментарии изданию «РБК-Украина» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко выразил уверенность в том, что сбить бомбардировщик ВС РФ над территорией страны-агрессора вполне реально.

Он напомнил, что ранее ВС ВСУ в мае проводили подобную операцию в брянской области. Тогда защитники одновременно «отминусовали» два истребителя и три вертолета врага.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко напомнил, что Ту-22М3 не впервые осуществляют обстрелы Украины из Курской области, поэтому наши военные знают, где базируются самолеты оккупантов и откуда они взлетают. Если бомбардировщик подходит на такое расстояние, где защитники могут достать его, его можно перехватить с помощью западных ЗРК.

Напомним, в ОК «Юг» рассказали об изменении тактики применения авиации россиянами после потери истребителей на Херсонщине.