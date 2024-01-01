Пропагандистские издания сообщают, что в Донецке в результате «обстрела ВСУ» есть жертвы. По их данным вечером 31 декабря был прилет в гостиницу Donbass Palace, информирует «НБН».

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что 13 человек получили ранения, 4 погибло. В то же время местные Telegram-каналы пишут о том, что в Ворошиловском районе на «концерт Кобзона» отправился российский «военкор».

Известно, что «бавовна» посетила не только отель, но и склад с горюче-смазочными материалами в Буденновском районе. На объекте вспыхнул сильный пожар. Также пропагандисты пожаловались на обстрелы кассетными снарядами Петровского района на окраине Донецка.

Псевдожурналисты утверждают, что якобы ВСУ выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня.

Напомним, 22 сентября 2023 года ВСУ ударили по штабу Черноморского флота ВС РФ. Партизаны «Атеш» показали, как сейчас выглядит здание.