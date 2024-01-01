В рамках так называемых выборов РФ на временно захваченных территориях россияне собирают подписи в поддержку «кандидата», кремлевского диктатора Владимира Путина. Такими мероприятиями оккупанты стремятся продемонстрировать «поддержку» военного преступника со стороны местных жителей, информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

Подписи в оккупированных регионах собирают «волонтеры», которые делают обходы домов вместе с российскими военными. Несмотря на все старания оккупационных «властей», им удалось собрать не больше 5000 подписей.

В ЦНС призвали украинцев в оккупации продолжать игнорировать такие инициативы россиян, не участвовать в фейковых выборах и не открывать двери приспешникам врага.

Ранее разведка Великобритании прокомментировала подготовку РФ к псевдовыборам во временно захваченных регионах Украины. В ведомстве объяснили, как оккупанты намереваются получить «правильные» результаты голосования.