Утром 30 декабря СМИ страны-агрессора пожаловались на удары по Белгороду. Псевдожурналисты утверждали, что в результате атаки в городе были повреждены более 40 зданий и 60 транспортных средств. В пресс-службе ГУР МОУ рассказали детали обстрела, информирует «НБН».

У Буданова сообщили, что «бавовна» посетила белгородские военные объекты, проредив ряды офицеров армии Путина. В частности, на «концерт Кобзона» отправился 27-летний офицер Следственного комитета страны-агрессора Михаил Конопицин.

В Главном управлении разведки МО рассказали, что в ноябре прошлого года старшего лейтенанта отправили в Белгород на работу в следственный отдел СК РФ. Ранее Конопицин командовал взводом противотанковых ракет и участвовал в так называемой «СВО».

Напомним, вчера вечером 31 декабря «бавовна» посетила Донецк. В Сети сообщают, что в результате удара по временно оккупированного городу был ликвидирован «военкор» РФ.