О том, что вышеописанная атака на Севастополь (ВОТ Крыма), совершенная в первый месяц осени, наконец обросла обновленными подробностями касательно состояния поврежденного штаба Черноморского флота страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Как стало известно, севастопольские агенты «АТЕШ» смогли проникнуть к штабу ЧФ РФ, и доложить о текущем состоянии военного объекта захватчиков: КПП все еще работает, а со стороны морского побережья, у рабочей стороны здания, сейчас дежурит солдатский патруль.

Впрочем, на фотоснимках можно рассмотреть: разрушения так и не устранены, и даже не заменены выбитые стекла и оконные проемы, что указывает на одно — оккупанты не планируют слишком долго задерживаться на территории временно захваченного Крымского полуострова.

Ранее наш информационный портал писал о том, что РФ «нарисовала» самолеты на еще одном военном аэродроме.