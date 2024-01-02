Глава ОВА в своем Telegram-канале сообщил о двух прилетах в центре Харькова, в частности в Шевченковском районе. По словам чиновника, войска Путина ударили ракетами в районе жилой застройки. На месте обстрела вспыхнул пожар, спасатели ликвидируют последствия атаки, информирует «НБН».

Синегубов отметил, что среди гражданских в результате ракетного удара есть погибший и более двух десятков пострадавших. Глава областной военной администрации добавил, что есть возгорание автомобилей, повреждения многоквартирных домов, хозяйственных построек и другой гражданской инфраструктуры.

В то же время начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что в Шевченковском районе города зафиксированы четыре попадания ракет, российские захватчики нанесли удар по местам, где военных объектов нет.

Тип ракет, которыми войска Российской Федерации утром обстреляли Харьков, устанавливается, по предварительной информации враг атаковал город С-300.

Напомним, что армия Путина обстреляла Украину в новогоднюю ночь. В пресс-службе ВС ВСУ сообщили о рекорде ПВО.