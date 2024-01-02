В эфире телеканала «Мы – Украина» представитель ВС ВСУ объяснил, что командование ВС РФ отдает приказы оккупантам наносить массированные удары по нашей стране не только с целью терроризма, информирует «НБН».

По словам полковника, «вторая армия мира» усилила обстрелы Украины, чтобы Кремль мог показать россиянам какие-то результаты полномасштабного вторжения в соседнее государство.

Спикер Воздушных сил отметил, что терроризм – визитка страны-агрессора, цели которой – сломать украинцев и вынудить их покориться «империи». Также Москве нужно показать гражданам РФ, что захватчики наносят ответные удары, для чего Минобороны в сводках придумывает «достижения» армии Путина.

Игнат отметил, что Кремль стремится продемонстрировать «доблесть и мощь» своих войск, но иногда случается так, что ракеты оккупантов падают на головы жителей государства-террориста.

Напомним, сегодня во время массированной атаки захватчиков на Украину в селе Воронежской области упал авиационный снаряд. В оборонном ведомстве РФ попытались оправдаться за масштабные разрушения.