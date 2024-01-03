Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в ВС РФ и «полиции ДНР», рассказал о ликвидации оккупантов в Мариуполе Донецкой области в ночь на 1 января, информирует «НБН».

Сообщается, что захватчики собрались большой компанией для празднования Нового года, естественно, «освободители» употребляли алкоголь. По словам одного из собеседников, в спиртном было подмешано снотворное.

Когда оккупанты вырубились, часть из них задушили, а часть зарезали. Всего на «концерт Кобзона» отправились 17 захватчиков, двое из которых офицеры. Сейчас россияне занимаются поисками неизвестных, которые ликвидировали путинских военных.

Напомним, 31 декабря был прилет по училищу во временно оккупированном Лисичанске Луганской области. Российские паблики заявили, что в здании учебного заведения базировались захватчики.