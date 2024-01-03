Telegram-каналы «Жесть Белгород» и «Белгородский осведомитель» опубликовали видео из города, на которых слышны сирены и взрывы. Традиционно в «бавовне» россияне обвинили Украину, информирует «НБН».

В то же время губернатор региона пожаловался на то, что ситуация в области остается «напряженной». По словам путинского чиновника, сегодня утром в Белгороде было два обстрела, работала противовоздушная оборона. Гладков пообещал провести подомовой обход и сообщить о разрушениях.

Также губернатор отметил, что 2 января для города был тяжелый день – в результате обстрела один человек погиб, 11 были ранены.

Отметим, что ночью было неспокойно и в Севастополе. Жители временно захваченного города заявили о двух мощных взрывах. В Сети опубликовали фотографию столбов дыма над населенным пунктом.