Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник в разведке Украины, сообщило, что ночью в Челябинске на аэродроме «Шагол» был уничтожен боевой самолет войск Российской Федерации, информирует «НБН».

Собеседник журналистов рассказал, что ликвидация истребителя-бомбардировщика Су-34 на территории страны-агрессора – успешная операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее в Сети появилась информация о ликвидации истребителя-бомбардировщика Су-34 путинских оккупационных сил на территории временно захваченного Крыма. Сообщается, что войска Российской Федерации «отминусовали» свой боевой самолет выстрелами из ЗРК С-300.

После того, как Силы обороны «демилитаризовали» несколько боевых самолетов ВС РФ в конце декабря, оккупанты начали взвешенно подходить к использованию авиации. Спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, как изменилась тактика применения истребителей россиянами.