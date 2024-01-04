В эфире национального телемарафона министр рассказал, что до 24 февраля 2022 года в Украине на 10 000 человек в среднем выделяли 23-26 полицейских. Сейчас в освобожденных от оккупантов регионах их – более сотни, информирует «НБН».

Глава МВД уточнил, что от Черниговщины до Николаевщины, в приграничье, в регионах, где идут боевые действия расположены подразделения полиции – 35 000 правоохранителей. Сюда входит бригада «Лють» Нацполиции, количество бойцов которой насчитывает 5000 человек.

По словам министра, после начала полномасштабной войны режим работы полицейских стал более жестким, увеличилось количество задач. Функционал Нацполиции возрос до 80%, при этом количество правоохранителей не увеличивали.

Глава МВД ответил, при каком условии полицейских будут отправлять на фронт. Клименко сообщил, что, если ситуация в стране будет развиваться так, что правоохранители понадобятся на поле боя, они сделают это.

Ранее глава Минобороны Рустем Умеров высказался о мобилизации украинцев, которые выехали за границу.