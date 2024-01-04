В пресс-службе военной разведки Украины рассказали, что захватчикам с легкими ранениями начали отказывать в лечении. Россияне не могут справиться с потоком санитарных потерь войск Путина, информирует «НБН».

Оккупанты пытались решить проблему за счет перевода медучреждений под военные нужды и лишения мирных жителей базовых медицинских услуг, однако эти шаги не принесли результата. Тогда командование ВС РФ запретило лечить «освободителей», которые получили легкие ранения.

У Буданова отмечают, что кое-как оказывают помощь путинским солдатам с ранениями средней степени, тяжелых отправляют в РФ, поскольку оборудования и квалифицированных специалистов для их лечения не хватает.

Также, отказывая бойцам с легкими ранениями в качественной медицинской помощи, военное руководство пытается решить проблему с массовым дезертирством в путинских оккупационных силах.

Теперь командование РФ не дает предусмотренные после ранения отпуска «трехсотым», поскольку неоднократно «освободители» просто не возвращались после реабилитации.

Ранее в ЦНС рассказали, как военное руководство войск РФ пытается скрыть массовое дезертирство в армии Путина.