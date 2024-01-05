Представитель ВС ВСУ на своей Facebook-странице прокомментировал заявление генерала о том, что ракет к ПЗРК мобильным группм ПВО столицы хватит для отражения еще нескольких массированных ударов врага, информирует «НБН».

В публикации полковник напомнил, что Украина сама не производит ракеты для противовоздушной обороны, а получает их от западных союзников. По словам Игната, на протяжении всей полномасштабной войны партнеры Киева предоставляют ВСУ это оружие по необходимости, поэтому ничего удивительного в словах Наева нет.

Спикер Воздушных сил отметил, что, если в нашей стране появится склад зенитных ракет, он будет приоритетной целью для ВС РФ. Кроме того, захватчики пытаются истощить нашу ПВО и заставить защитников тратить драгоценный боекомплект для отражения массированных ударов по стране.

Ранее Игнат рассказал, какую цель помимо террора преследует страна-агрессор, устраивая массированные обстрелы Украины.