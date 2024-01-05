В интервью изданию «РБК-Украина» эксперт заявил, что единственное перспективное направление для наступательных операций наших войск – южное. Если Украина не решит этот вопрос, не может быть и речи о продвижении защитников на Восток, информирует «НБН».

Грабский объяснил, что никто из военных не будет планировать наступательные операции, если есть угроза угрозу нанесения флангового удара по коммуникациям войск, которые пытаются атаковать.

Украине нужно закрепить свое господство на большей части акватории Черного моря и расширить зону экономических операций страны, так как деньги – главная составляющая войны. Для этого ВСУ должны деоккупировать юг, в частности Крымский полуостров.

Эксперт подчеркнул, что украинские войска должны развалить южный фронт, иначе нет смысла говорить о каких-либо других военных операциях, помимо локальных.

Ранее эксперты ISW объяснили, как освобождение Крыма от российских захватчиков повлияет на ход российско-украинской войны.