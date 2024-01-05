Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии изданию LIGA.net назвал материал The Telegraph бредом, информирует «НБН».

По его словам, в этой публикации нет ничего нового, подчеркнув, что британские журналисты все перекрутили. Фитьо отметил, что СМИ ссылается на какие-то подразделения военной разведки. Он добавил, что этот материал не стоит внимания.

Во время брифинга 5 января начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что военные принимают все меры и готовятся к любому развитию событий.

Чиновник сообщил, что скопления вражеских войск пока не наблюдаются, ситуация на границах не изменилась. Поэтому нет объективных причин говорить о том, что в ближайшее время ВС РФ начнут наступать на этом направлении.

Синегубов добавил, что ситуация может измениться в любую минуту, а также напомнил, что россияне не отказались от своих планов по захвату Харьковщины.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что армия Путина хочет захватить до 2026 года Харьков, Запорожье и Днепр. Харьковский мэр Игорь Терехов отреагировал на публикацию западного СМИ.