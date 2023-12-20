Мэр Харькова на своей Facebook-странице отметил, что сейчас в СМИ активно обсуждается материал Bild о планах Российской федерации захватить украинский город в 2026 году, информирует «НБН».

По словам чиновника, он не может пройти мимо соответствующей статьи и не прокомментировать ее, ведь она затрагивает вопрос безопасности и будущего жителей Харькова.

Мэр заявил, что никто и никогда не сдаст город и у государства-террориста нет никаких шансов на успешную реализацию военных планов. Терехов подчеркнул, что это было понятно еще девять лет назад, что окончательно подтвердилось в прошлом году.

Чиновник заверил, что руководство страны, местная власть, ВСУ и волонтеры будут делать все для защиты Харькова от российских захватчиков.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался комментировать публикацию Bild о намерении РФ оккупировать Харьков, Днепр и Запорожье до конца 2026 года. При этом генерал высказался о материале немецких СМИ о новом контрнаступлении Украины в следующем году.