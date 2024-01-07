О том, что с приходом 2024-го года, требуется значительная доукомплектация подразделений Сил Обороны людьми не только с боевым опытом, пишет «НБН», ссылаясь на портал по поиску/предоставлению вакансий WORK.UA.

Как полагают военные, знания и умения потенциальных бойцов помогут обеспечить армию опытными лидерами и высококвалифицированными специалистами, и, помимо сугубо войсковых специальностей, есть и относительно гражданские.

В частности, в ВСУ в текущем январе набирают, в рамках рекрутинга, а не мобилизации:

штурмовиков;

артиллеристов;

танкистов;

пехотинцев;

операторов беспилотников;

водителей (не менее категории «С»);

парамедиков;

IT-специалистов/связистов.

Ранее наш новостной портал информировал, что в Верховной Раде рассказывали, как будут «мотивировать» военнообязанных украинцев, оставшихся за границей.