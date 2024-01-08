Как информирует «НБН», об этом Лубинец написал в Telegram.

Дословно из обнародованного сообщения Лубинца:

Будьте внимательны, мошенники используют крайний обмен военнопленными для собственной наживы.

Согласно словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в социальных сетях мошенники представляются якобы освобожденными из плена защитниками и обещают предоставить информацию якобы о других военных, которых они «видели» во вражеском плену. А после этого мошенники начинают просить у родственников деньги.

Также Лубинец подчеркнул, что мошенники в своих профилях используют фотографии и видео с «обмена 230», или же с других обменов.



Напоследок омбудсмен призвал украинское общество:

Не верьте этому всему! Не пересылайте ни в коем случае денежные средства! Ведь за всем этим стоят скрывающиеся мошенники и бандиты.

Он также призвал украинцев, чьи родные находятся в плену, обращаться исключительно к официальным лицам, ресурсам Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, ранее мы уже писали о масштабном обмене военнопленными между Украиной и Россией.