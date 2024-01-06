О том, что среди российских военнопленных есть те, к возвращению которых Кремль проявляет особенный интерес, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В частности, на вопрос касающийся того, есть ли у Украины особы, в обмене которых государство-террорист излишне заинтересовано, Юсов ответил лаконично, — «Есть», подчеркнув, что в РФ, помимо всего прочего, усиливается недовольство семей военнослужащих армии Путина, которые интенсивно разыскивают своих «без вести пропавших» в нашей, более открытой, стране.

Таким образом, с учетом всего вышеописанного, российские власти вынуждены реагировать на запросы местного социума, в особенности, в преддверии «имитации выборов», что является дополнительным вызовом, формируя высокий спрос на продолжение и ускорение обменного процесса.

Спикер ГУР МОУ акцентировал:

Да, среди российских пленных есть лица, которые очень интересуют если не российское общество, то российское военно-политическое руководство.

Ранее наш новостной портал информировал, что Буданов раскрывал причину отказа РФ выдать «азовцев» при последнем обмене пленными.