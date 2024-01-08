В понедельник, 8 января, во время брифинга глава Запорожской ОВА заявил, что сегодня утром армия Российской Федерации атаковала Запорожье ракетами С-300 и, предварительно, баллистическими «Искандер-М», пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам чиновника, оккупанты начали обстреливать областной центр в 07:00, удары наносились до 07:21. В городе зафиксировано пять попаданий, два из которых в открытой местности, три – в объекты инфраструктуры.

В своем Telegram-канале Малашко сообщил, что в больницах находятся пятеро пострадавших в результате утренней атаки, один из них в тяжелом состоянии.

Отметим, что сегодня российские захватчики также били по Кривому Рогу Днепропетровской области. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что ВС РФ выпустили минимум девять ракет, рассказав о последствиях ударов.