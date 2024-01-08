Британская разведка сообщает, что Москва пытается оформить вторжение российских оккупационных сил в Украину в духе Второй мировой войны, возрождая сталинские структуры для репрессий против жителей соседней страны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу оборонного ведомства Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве сообщили, что в конце прошлого года политики в РФ заявили о возрождении контрразведывательной организации «СМЕРШ», которая существовала в Советском Союзе. Уже в начале этого месяца в информационном пространстве появились фотографии оккупантов, которые на форме носят нашивки с названием таких отрядов.

Сообщается, что пока не известно, восстановление этой организации – просто смена имиджа российских захватчиков или признак новых возможностей, или роли разведывательной службы РФ.

Отметим, что контрразведывательную организацию «СМЕРШ» (аббревиатура означает «смерть шпионам») создал «вождь народов» Иосиф Сталин для обороны тыла Красной армии, борьбы с дезертирством, диверсантами и шпионами. Такие отряды советского диктатора существовали с 1941 по 1946 годы.

Ранее разведка Великобритании объяснила, почему Кремль расширил полномочия Росгвардии.