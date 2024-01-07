О том, что в октябре прошлого года, состав Росгвардии пополнился подразделениями «вагнеровцев», а с 3-го января текущего года, — батальоном «Восток» так называемой «ДНР», но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Помимо вышеописанного, в военной разведке Британии информируют — Кремль прилагает усилия для расформирования группировки «Каскад» «ДНР», специализирующейся на применении дронов, и планирует переподчинить его Росгвардии. Кроме того, следует учесть, что Госдумой РФ еще с лета 2023-го года, допускается использование Росгвардией тяжелых видов вооружений, и это, с учетом пополнения опытными ветеранами из прочих родов войск государства-террориста, судя по всему, будет означать существенное повышение ее боевого потенциала.

Таким образом, Росгвардия, усиленная разнообразными ресурсами и «живой силой», может быть направлена как на минимизацию потрясений в сфере внутренней безопасности РФ, так и непосредственно на войну в Украину.

Ранее мы писали о том, как в Минобороны Великобритании оценивали наступательный потенциал ВС РФ после ликвидации нескольких Су-34.