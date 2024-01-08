Жданов сообщил, что сейчас российские захватчики сосредоточились на обстрелах складов, объектов промышленности и жилого сектора, рассчитывая с помощью массированных атак вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой на условиях Кремля.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперт добавил, что «освободители» активно применяют фальшивые цели, создавая их при помощи радиоэлектронной борьбы, чтобы отвлечь силы противовоздушной обороны и обнаружить их позиции.

Говоря о запасах ракет для отражения вражеских ударов, Жданов заявил, что нельзя говорить о том, что Украина столкнется с исчерпанием запасов. Эксперт сообщил, что Киев получит 200 ракет от Великобритании, четыре государства Евросоюза заказывают для нашей страны 1000. Кроме того, несколько сотен ракет будут переданы Японией, которая ради этого изменила систему производства и экспорта такого оружия.

Жданов подчеркнул, что объемы военной помощи Украине могут сократиться, однако критической ситуации не будет.

Ранее о боеприпасах для ПВО высказался спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.