В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Север» сообщил, что россияне держат 19 000 военных вблизи границ Сумщины и Черниговщины. Это количество войск не меняется уже в течение нескольких месяцев, информирует «НБН».

По словам полковника, нельзя говорить о том, что есть признаки создания оккупантами ударных группировок возле границ этих областей. Повх объяснил, что 19 000 военных нужны захватчикам для прикрытия границы.

Военный добавил, что защитники, которые несут службу на линии границы, постоянно осуществляют контроль над границей и предотвращают попытки прохода российских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее британское издание заявило, что в середине месяца путинские оккупационные силы могут начать новое большое наступление под Харьковом. В ВСУ и областной администрации прокомментировали материал СМИ о планах ВС РФ.