Экс-командующий армией США в Европе отметил, что интервью главкома ВСУ для издания The Economist было полезным. Военачальник точно определил вызовы и потребности армии Украины, его анализ был профессиональным, информирует «НБН» со ссылкой на ERR.

Ходжес отметил, что Запад не отреагировал ни на интервью генерала, ни на список нужд, который он озвучил. По его словам, отказ Конгресса США взять на себя ответственность – позор. Если Вашингтон откажется помогать Украине, он сделает подарок кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Экс-военачальник выразил надежду на то, что вопрос с поддержкой Киева решится в этом месяце или в начале февраля. В любом случае, как отметил Ходжес, украинцы продолжат бороться с российскими захватчиками, однако Запад «проиграет по-крупному», если не поможет им победить.

Генерал добавил, что Китай наблюдает за действиями РФ и тем, что делает Иран руками хуситов, ХАМАСа и Хезболлы.

Ранее Ходжес объяснил, почему российские власти не обращают внимания на огромные потери войск Путина в Украине.