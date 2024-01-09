Ступак прокомментировал материал британского СМИ о том, что ВС РФ могут начать новое большое наступление под Харьковом. Он отметил, что на Лимано-Купянском направлении у россиян есть военные соединения, которые могли бы использоваться при попытке прорыва. При этом неизвестно, какая ситуация сложилась в этих подразделениях.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам экс-сотрудника СБУ, у захватчиков хорошо работают логистические пути. Однако на Херсонщине Силы обороны полтора месяца с помощью дронов системно «отминусовывают» лекарства, боекомплекты и продукты оккупантов.

Ступак считает, что эти проблемы ВС РФ с учетом огромных потерь в живой силе и технике будут иметь последствия для врага. Согласно его прогнозу, в марте-конце марта ситуация перейдет в руки Украины, армия Путина уже не сможет «давить».

Ранее военный эксперт Сергей Грабский назвал единственное перспективное направление для проведения наступательных операций защитниками.