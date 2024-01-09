В интервью Алесе Бацман представитель украинской военной разведки заявил, что, как и в любой диктатуре, для главы Кремля будет представлять главную опасность его окружение. По его словам, Путин знает, как кончались жизни его предшественников, и боится повторить их судьбу, информирует «НБН».

Юсов подтвердил, что на президента-агрессора были покушения, в том числе и во время полномасштабной войны, они носили внутрироссийский характер. Спикер ГУР МОУ добавил, что у украинской разведки нет данных о результативных покушениях на кремлевского диктатора, однако, когда они появятся, их с радостью сообщат.

Ранее американское издание высказалось о покушениях на украинского лидера Владимира Зеленского. Журналисты рассказали о плане Киева на случай, если с главой государства что-то случится.