По состоянию на сегодняшний день, как информирует «НБН» со ссылкой на заявление первого заместителя Министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, украинские военнослужащие продолжают обучение на американских истребителях А-16. В конце декабря месяца первая группа пилотов завершила базовую подготовку в рамках работы международной коалиции военно-воздушных сил.

Согласно его словам, в настоящее время иные группы пилотов в рамках языковой и базовой летной подготовки продолжают обучение на территории Соединенного Королевства.

Дословно из заявления Минобороны:

Такого рода подготовка, в частности, языковая, продолжалась с августа 2023-го для опытных пилотов. После этого пилоты отправились в Данию на обучение напрямую управлять боевыми самолетами F-16.

Помимо того, продолжается подготовка летного персонала, инженеров и авиатехников.

В то же время в Воздушных силах рассчитывают, что передовая группа в Дании будет готова приблизительно весной.

Напомним, ранее мы уже писали о том, сколько истребителей F-16 нужно Украине для создания системного воздушного щита.