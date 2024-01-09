Российский Telegram-канал Mash сообщил, что один БПЛА атаковал нефтебазу «Орелнефтепродукт», попав в резервуар с топливом. Второй беспилотник ударил по «Орелэнерго», в результате чего начался пожар, информирует «НБН».

Губернатор Орловской области Андрей Кличков прокомментировал атаку на город, заявив, что дроны «упали» на топливно-энергетические объекты. По словам путинского чиновника, в результате удара трое человек получили ранения средней тяжести.

По данным источника издания «Украинская правда», за атаками на объекты в Орле стоит ГУР МОУ при содействии Министерства цифровой трансформации и фонда «Вернись Живым».

Напомним, в Волгоградской области упала ракета армии Путина. В Сети показали фотографии с места происшествия.