Telegram-канал «Елань новости» сообщил, что возле села Большой Морец под Волгоградом работники, которые прибыли расчищать железнодорожный переезд, обнаружили в поле обломки упавшей ракеты ВС РФ, информирует «НБН».

На опубликованной фотографии видно крылья боеприпаса и часть корпуса, которые торчат из снежного заноса. Местные паблики пишут, что на место инцидента прибыли правоохранители, при этом не было военных, которые должны заниматься этим объектом.

Глава администрации села Галина Зуева подтвердила информацию об объекте. При этом власти называют обломки снаряда «неопознанным летающим объектом», не признавая, что это ракета, которой ВС РФ атаковали Украину.

Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что найденные фрагменты боеприпаса – это дополнительные топливные баки ракет армии Путина.

Местное издание «Волгоград онлайн» предполагает, что в поле вблизи села Большой Морец могла упасть крылатая ракета типа Х-101/Х-102.

Напомним, 2 января на село в Воронежской области упал авиационный боеприпас оккупантов. Российские СМИ предполагают, что это происшествие не было случайностью.