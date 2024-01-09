Как информирует «НБН», информация о сбитии такого барражирующий боеприпаса была обнародована ТГ-каналом «Про зв’язок від Сергія Флеш».

В частности, в сообщении отмечается, что на территории нашей страны был уничтожен БПЛА «Шахед-238» с реактивным двигателем. Сам двигатель является китайской разработкой.

Отмечается, что такой БПЛА долетел до средины нашей страны. Он летел со скоростью более 500 километров в час. Автор материала добавил, что он не думал, что такие БАДА могут так быстро появиться в Украине. Ведь не так давно Иран его показывал впервые на выставке.

Также известно, что заряд и навигация на этой «птичке» остались старыми, какие были в предыдущих версия этих БПЛА.

Чтобы украинские силы могли эффективно бороться против этих БПЛА, нам нужны такие средства, как ПЗРК «Оса», «Ігла», или же «Стингер». Военные также отмечают, что эти БПЛА будут гораздо быстрее. Также они лучше маневрируют.

Украинцы должны знать, что кроме звука мопеда теперь в небе Украины появятся звуки самолетов.

В это же время в сообщении не говорится, когда это все произошло.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ОК «Пивдень» пояснили, почему войска РФ впервые за долгое время не применяли «Шахеды» во время ночной атаки на Украину.