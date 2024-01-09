В эфире национального телемарафона представитель Сухопутных войск заявил, что у войск Путина нет важных успехов на Купянском направлении, защитники находятся в активной обороне и при лучшем случае атакуют врага, информирует «НБН».

Фитьо заверил, что жителям Харькова пока что можно быть спокойными. Он напомнил, что россияне не отказались от планов по захвату всей нашей страны, однако для областного центра пока нет тревожных «звоночков».

Напомним, что на прошлой неделе британское издание The Telegraph опубликовало статью, в которой заявило, что «вторая армия мира» может начать новое большое наступление под Харьковом 15 января. В ВСУ и областной военной администрации прокомментировали материал иностранного СМИ.