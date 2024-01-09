В эфире телеканала «Мы — Украина» представитель 26-й артбригады сообщил, что на Бахмутском направлении путинские захватнические силы пытаются снова оккупировать села Клещиевка и Андреевка. Эти населенные пункты ВС РФ контратакуют по разным направлениям, информирует «НБН».

По словам Калашникова, на северном фланге армия Путина сосредоточилась на захвате сел Хромово и Богдановка. Также у войск Российской Федерации появился новый приоритет к президентским выборам – село Ивановское.

Как объяснил пресс-офицер, этот приоритет для захватчиков определило командование «второй армии мира». Для захвата этих населенных пунктов руководство ВС РФ отправило всю 11-ю десантно-штурмовую бригаду, которая ранее была на восстановлении.

Представитель 26-й артбригады объяснил, что командование оккупационных войск хочет показать кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что их десантура может одерживать победу.

Ранее в ВСУ также назвали город в районе Бахмута, который стал одной из главных целей россиян.