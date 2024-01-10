В аналитическом материале ISW отмечается, что во вторник, 9 января, представитель АП РФ Дмитрий Песков заявил, что армия Путина сделает все возможное, чтобы не допустить нанесение ударов по Белгородской области со стороны Украины, информирует «НБН».

Пропагандисты подхватили слова спикера Кремля, призывая к созданию «буферной зоны» на Харьковщине. Они хотят, чтобы захватчики продвинулись вглубь на 15 километров, это якобы поможет отодвинуть артиллерию и реактивные системы залпового огня ВСУ от границы с Белгородской областью. В ISW напомнили, что ранее подобные призывы в РФ звучали летом прошлого года.

Американские эксперты убеждены, что «вторая армия мира» не сможет реализовать предложение пропагандистов. Аналитики объяснили, что для продвижения вглубь на 15 километров и несколько сотен километров в ширину войскам РФ нужна большая и хорошо обеспеченная группировка, в отличие от подразделений, которые находятся в Белгородской области вдоль украинской границы.

В Институте изучения войны считают, что ВС РФ могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в ближайшие недели. При этом в регионе «освободители» могут только проводить тактические действия, чтобы отвлекать защитников от оперативных усилий оккупантов под Купянском.

Ранее в ВСУ сообщили о ситуации на Купянском направлении, ответив, есть ли тревожные «звоночки» для областного центра.