Год назад Оттава пообещала отправить в Украину ЗРК NASAMS, однако до сих пор не передала Киеву этот комплекс, стоимость которого составляет 406 миллионов долларов. Как сообщают в CTV News, неизвестны даже приблизительные сроки поставки системы, информирует «НБН».

Канадские власти планировали, что они оплатят полную стоимость ЗРК американскому правительству, а Вашингтон заключит договор о продаже техники с Киевом. Таким образом канадское руководство рассчитывало избежать необходимости просить разрешение у США каждый раз, когда поставляло бы Украине технику американского производства.

СМИ напомнило, что в марте 2023 года Оттава оплатила обещанный ЗРК NASAMS, который так и не доставили для ВСУ. Сейчас Минобороны Канады работает с оборонным ведомством Америки над определением сроков отправки системы Киеву.

Журналисты отметили, что в ноябре 2022 года Пентагон подписал с американским производителем оружия Raytheon контракт на 1,2 млрд долларов на комплексы NASAMS для Украины.

Представители СМИ поинтересовались в Минобороны США, подпадает ли обещанный Канадой ЗРК под этот контракт и когда его передадут Киеву. В ведомстве посоветовали с этими вопросами обращаться к представителям Оттавы.

Напомним, пророссийская политическая сила в Чехии потребовала от Праги перестать оказывать помощь Украине. В оборонном ведомстве резко отреагировали на призыв.