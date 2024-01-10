Глава пророссийской непарламентской партии PRO Йиндржих Райхл требует, чтобы Прага прекратила поддерживать Киев в войне против российских захватчиков, пишет «НБН» со ссылкой на информационное агентство ČTK.

Представитель политической силы заявил, что Украине якобы необходимо дипломатическое и мирное решение конфликта. Он призвал Прагу прекратить говорить о том, что якобы жители той страны воюют в том числе и за Чехию. Райхл добавил, что Украину «толкают к уничтожению» и у Киева ежедневно ухудшаются позиции в переговорном процессе о возможном мире.

На скандальные призывы отреагировали в оборонном ведомстве Чехии. Заместитель главы МО Ян Йиреш напомнил главе пророссийской партии о том, что решение о завершении войны полностью зависит от страны-агрессора и ее президента.

Чиновник подчеркнул, что ракеты оккупантов не упадут на Чехию, если Прага поможет украинцам защитить независимость их страны. Он обратил внимание на то, что Москва регулярно заявляет о борьбе против Запада. Если бы Чехия, Польша и другие европейские государства отказались помочь Киеву, войска Путина вышли бы на западную границу Украины

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему помощь Запада для Украины – это не благотворительность, а инвестиции.