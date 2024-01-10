Спикер Госпогранслужбы рассказал, что сейчас фиксируется рост использования фальшивых документов военнообязанными гражданами, которые пытаются сбежать из страны, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Демченко, не реже уклонисты озвучивают цель своей поездки, которая отличается от реальной и не соответствует правилам. Некоторые украинцы могут пытаться пересечь границу как бы с грузами или сопровождать других людей. Однако на самом деле такие граждане просто хотят нелегально покинуть страну.

Пресс-секретарь главы ГПСУ напомнил, что инспекторы Госпогранслужбы обязаны проверять условия пересечения границы, в частности для мужчин в возрасте 18-60 лет, ведь в период военного положения им запрещено уезжать из Украины.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, сколько мужчин призывного возраста каждые сутки выезжают за границу.