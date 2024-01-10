В аналитическом материале ISW отмечается, что путинские оккупационные силы в районе Крынок на Херсонщине столкнулись с рядом проблем, которые ухудшают их боеспособность, информирует «НБН».

Эксперты обратили внимание на заявления военных блогеров РФ, которые сообщили, что в этой зоне фронта «освободители» не могут нацеливаться на авиацию ВСУ, так как командование не дает захватчикам своевременного разрешения на ликвидацию целей.

Также руководство оккупантов несколько часов утверждает артиллерийские удары, также требуя от подразделений предварительно предоставить координаты, фотографии и видео целей.

Помимо этого, у ВС РФ нет достаточного количества систем РЭБ, чтобы эффективно бороться против дронов, которыми их атакуют Силы обороны. Один из военных блогеров утверждал, что вблизи Крынок ВСУ ликвидируют до 90% техники «второй армии мира».

Ранее захватчики жаловались, что на Херсонщине растут потери армии Путина. РосСМИ раскрыли, сколько «освободителей» ежедневно гибнет в этом регионе.