Британская разведка в своем отчете упоминает о двух инцидентах с падениями боеприпасов путинских оккупационных сил в РФ и на временно захваченной территории Украины, информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В сводке отмечается, что 2 января боеприпас «второй армии мира» упал на село Петропавловское под Воронежем, а 8 января – на временно оккупированный город Рубежное Луганской области. Оба инцидента произошли во время боевых вылетов авиации ВС РФ.

Разведка Великобритании считает, что рост случаев с аномальными сбросами боеприпасов самолетами «освободителей», вероятно, связан с двумя причинами. Оккупанты плохо выполняют тактические действия во время боевых вылетов из-за усталости экипажа или недостаточной подготовки.

Напомним, росСМИ сообщили, что 8 января ракета армии Путина упала под Волгоградом. В Сети показали кадры с места инцидента.