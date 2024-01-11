В эфире национального телемарафона начальница пресс-центра рассказала, что на левобережье Херсонщины армия Путина продолжает штурмовать позиции Сил обороны. Только за среду, 10 января, защитники отбили более десятка штурмов оккупантов, информирует «НБН».

Как отметила Гуменюк, захватчике несут огромные потери в живой силе и техники, но продолжают идти в атаку. В свою очередь украинским военным удается удерживать позиции и расширять плацдарм, несмотря на тяжелые погодные условия, сложную логистику и проблемы с использованием определенной техники.

Спикер оперативного командования «Юг» уточнила, что в этой зоне фронта «освободители» пытаются штурмовать позиции Сил обороны даже без техники. ВС РФ ежедневно несут потери, отступают и все равно готовятся к новой атаке.

Ранее аналитики ISW рассказали о ряде проблем в путинских оккупационных силах в районе села Крынки на Херсонщине. Захватчики пожаловались на то, что понижает их боеспособность.